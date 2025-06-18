محمد سامي ومي عمر يقضيان إجازة الصيف في لندن

سافر المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، لقضاء إجازة صيفية هناك، حيث نشر سامي صورة تجمعه بزوجته من أحد الشوارع الشهيرة بلندن.

ومن المفترض أن يعود محمد سامي إلى القاهرة خلال أيام قليلة لمواصلة التحضير لبعض المشاريع الفنية التي يخطط لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

محمد سامي ومي عمر

كما تستأنف مي عمر الحضير لمسلسلها التليفزيوني الجديد، الذي من المفترض أن تشارك به في موسم دراما رمضان 2026.

يذكر أن محمد سامي كان قد أعلن اعتزاله الإخراج بعد انتهاء موسم دراما رمضان الماضي، الذي شارك به بمسلسلين وهما، “إش إش” و“سيد الناس”.

وشارك في بطولة مسلسل “إش إش”، مي عمر وماجد المصري وانتصار وإدوارد وشيماء سيف وعصام السقا، إما مسلسل “سيد الناس”، فمن بطولة عمرو سعد وريم مصطفى وأحمد زاهر وأحمد رزق ومنة فضالي وسلوى عثمان وعدد كبير من النجوم الشباب.

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