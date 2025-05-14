الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

انقضاء الدعوى بين محمد سامي ومالك مركز صيانة شهير بعد التصالح

محمد سامي
محمد سامي

أسدلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم، الستار على النزاع القضائي بين المخرج محمد سامي ومالك مركز صيانة سيارات شهير بمنطقة بيفرلي هيلز، بعد أن قررت انقضاء الدعوى بالتصالح بين الطرفين، على خلفية مشاجرة نشبت بسبب تلفيات لحقت بسيارة سامي أثناء صيانتها.

وشهدت الجلسة حضور المخرج محمد سامي شخصيًا، بصحبة محاميه المستشار شعبان سعيد، حيث قدما للمحكمة ما يفيد بتنازل كل طرف عن البلاغات المقدمة، والتوصل إلى اتفاق ودي لإنهاء الخلاف. وقد قبلت المحكمة هذا التصالح، وأعلنت رسميًا انقضاء الخصومة الجنائية وزوال الدعوى صلحًا.

ورغم التصالح، أيدت المحكمة الحكم الصادر ضد مالك مركز الصيانة، بتغريمه مبلغ 5000 جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع 50 جنيهًا كتعويض عن التلفيات التي لحقت بسيارة المخرج أثناء تركيب طبقة حماية من نوع "فيلم بروتيكشن"، معتبرة أن ما حدث يشكل إهمالًا وتقصيرًا يستوجب المساءلة القانونية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوليو 2024، حين فوجئ محمد سامي بوجود خدوش وتلفيات في سيارته بعد استلامها من المركز، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وتبادل الطرفان الاتهامات في محاضر رسمية، قبل أن تُطوى صفحة القضية اليوم بعد سلسلة من الجلسات القضائية.

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التصالح الشيخ زايد اليوم انقضاء الدعوى بالتصالح محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد محمد سامى

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