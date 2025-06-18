الأربعاء 18 يونيو 2025
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محافظات

انهيار عقار بمنطقة باكوس في الإسكندرية دون إصابات

عقار الإسكندرية
عقار الإسكندرية

انهار منذ قليل عقار قديم خال من السكان بمنطقة باكوس شرق محافظة الإسكندرية، ولم يتسبب في إصابات بين المواطنين، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، إخطارا بانهيار عقار بناء قديم بمنطقة باكوس، خالٍ من السكان، والتابع لحي شرق، دون إصابات بين المواطنين.

وعلى الفور انتقلت المهندسة نهي خليفة رئيس حي شرق والأجهزة الأمنية والتنفيذية، ترافقهم قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار. 

وتبين أن العقار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض وذلك لما يمثله من خطورة على  المارة والمواطنين بالمنطقة. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الاسكندرية باكوس عقار

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