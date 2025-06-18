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أخبار مصر

عميد إعلام القاهرة تعلن الموافقة على صدور مجلة علمية للكلية متخصصة في قضايا المرأة

د. ثريا البدوي عميد
د. ثريا البدوي عميد إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، الموافقة على صدور مجلة علمية متخصصة جديدة لكلية الإعلام، وهي (المجلة السابعة) الصادرة عن كلية الإعلام – جامعة القاهرة، والمتخصصة في (قضايا المرأة).

موافقة المجلس الأعلى للإعلام على إصدار المجلة
موافقة المجلس الأعلى للإعلام على إصدار المجلة

جاء ذلك في إطار جهود مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بجامعة القاهرة، بدءا من عام 2022، حيث كانت البداية حين تقدمتُ البدوي خلال رئاستها للمركز بمقترح إصدار مجلة علمية تتبع الكلية والمركز، وبدأتُ في اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة منذ ذلك الوقت. 

مخاطبات مع المجلس الأعلى للإعلام لإصدار المجلة

واكدت عميد إعلام القاهرة أن المقترح حظي بالموافقة خلال فترة عمادة الدكتورة حنان جنيد والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة السابق، بمجلسي الكلية والجامعة، وتم إرسال الخطاب المعتمد إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضحت أنه منذ توليها العمادة، تواصلت جهود الدكتورة  نرمين عجوة مديرة المركز مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حتى تكللت هذه الجهود بالموافقة النهائية على إصدار المجلة.

الموافقة على استخراج رقم إيداع للمجلة
الموافقة على استخراج رقم إيداع للمجلة



وكشفت البدوي، أن العدد الأول من المجلية سيصدر مرتبطا باسم عميدة الكلية خلال عام 2022، الدكتورة حنان جنيد، تقديرا لجهوها ودورها الريادي في دعم المشروع.

 أما العدد الثاني فسيصدر باسم عميدة الكلية الدكتورة ثريا البدوي، ومديرة المركز الحالية، استمرارا للمسيرة والعطاء، على أن تصدر المجلة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتطبع داخل مطبعة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

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