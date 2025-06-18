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نائب رئيس جامعة القاهرة: ترتيبنا يتقدم في تصنيف US-News الأمريكي سنويا

د. محمود السعيد نائب
د. محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن ترتيب جامعة القاهرة يتقدم سنويًا داخل التصنيف الأمريكي US-News.

وأضاف أن ترتيب الجامعة عام 2017 جاء في الـ 450 عالميًا، وفي عام 2018 في الترتيب 448 عالميًا، وفي عام 2019 في الترتيب 434 عالميًا، وفي عام 2020 في الترتيب 427 عالميًا، وفي عام 2021 في الترتيب 392 عالميًا، وفي عام 2022 جاءت في الترتيب 363 عالميًا، وفي عام 2024 في الترتيب 271 عالميًا، حتى أصبحت الجامعة عام 2025 في الترتيب  248 عالميًا.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي صادر عن الجامعة، أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير تركز على النجاح الأكاديمي للجامعات، وتشمل السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، كما تبرز أهمية هذا التصنيف عن التصنيفات العالمية الأخرى نظرًا لاهتمامه بالبحث العلمى المنشور عالميًا.

إدراج 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف US-News

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت اليوم الأربعاء، أن الجامعات المصرية احرزت تقدمًا نوعيًا على مستوى عدد الجامعات المصنفة، وترتيبها العالمي، ومستوى الأداء البحثي، وذلك وتم إدراج 27 جامعة منها،وفقا لتصنيف U.S. News & World Report.

وأكدت الوزارة أن عدد الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف ارتفع من 19 جامعة في نسخة التصنيف عام 2023 إلى 27 جامعة في تصنيف 2025، كما زاد عدد الجامعات المدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم من 16 إلى 22 جامعة مقارنة بالعام الماضي، وبلغ متوسط التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيف 100+ مركز نحو الأفضل، وهو ما يعكس التحسن الملموس في جودة الأداء البحثي والتعليمي للمؤسسات الأكاديمية المصرية.

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جامعة القاهرة US-News التصنيف الأمريكي US-News وزارة التعليم العالى

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