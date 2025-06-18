سجل هنا.. الوطنية للتدريب تُطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة في خطوة وطنية لرعاية قادة الغد

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب - اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025- إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"، للقادة الشباب في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا؛ بهدف إعداد كوادر شابة تمتلك المهارات القيادية والفكر النقدي والقدرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع.

رشا راغب: إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة الصغار

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن إطلاق "البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جيل جديد من القادة الصغار الذين يحملون وعيًا وطنيًا مبكرًا، ومهارات قيادية حقيقية، قائلةً: "تُعد هذه الفئة العمرية مستقبل مصر، واستثمارنا في تأهيلهم وتوعيتهم في هذه المرحلة هو جزء أصيل من رؤيتنا الوطنية لبناء الإنسان".



وأضافت: "نحرص في الأكاديمية على تقديم تجربة تعليمية وتربوية متكاملة، تُمكّن أبناءنا من التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتعبير عن الذات، ونأمل أن يكون هذا البرنامج نموذجًا رائدًا في المنطقة لرعاية النشء وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مستقبل وطنهم".

"البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة"

"البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة" هو الأول من نوعه على مستوى الجمهورية، حيث يجمع بين التدريب العملي والمحتوى المعرفي المتخصص، ويتضمن أنشطة تفاعلية، ومحاضرات توعوية، وبرامج زيارات ميدانية وثقافية، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات عامة ونماذج شبابية مُلهمة.

وسيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا بدءًا من اليوم ولمدة 3 أسابيع، عبر منصة الأكاديمية الرسمية، على أن يتم اختيار المشاركين وفق معايير دقيقة تضمن تمثيلًا عادلًا لكل المحافظات والفئات.



للتسجيل بالبرنامج JPLP:

https://nta.eg/ar-junior-plp.html



عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.