الأحد 15 يونيو 2025
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بدء فعاليات اليوم الأول لبرنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ (صور)

برنامج المرأة تقود
برنامج المرأة تقود بكفرالشيخ

بدأت فعاليات اليوم الأول من البرنامج التدريبي "المرأة تقود للمحافظات"، اليوم الأحد، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذي يستمر على مدار 17 يوم تدريبي، لتدريب 50 سيدة من أبناء كفرالشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب بديوان عام المحافظة، وحاضر فيه الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية والأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور، سامر النجار، ممثل الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذى تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة  ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن برنامج "المرأة تقود للمحافظات" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وبناء صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق برنامج " المرأة تقود " لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أو الخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، مقدمًا خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

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أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية أكاديمية الوطنية للتدريب محافظ كفرالشيخ

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