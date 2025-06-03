جامعة سوهاج تدعو طلابها للتسجيل في مبادرة أنا أيضا مسئول بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التسجيل أمام جميع طلاب الجامعة للمشاركة في مبادرة "أنا_أيضًا_مسئول"، والتي تنفذها الجامعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويهدف الي تعزيز مهارات التفكير ورفع وعي الطلاب بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح النعماني ان البرنامج التدرببي سيستمر علي مدار ٥ ايام في الفتره من ٢٤ وحتي ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥، بواقع ١٠٠ متدرب، عبر تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية، وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، تطبيقات عملية، مناقشات تفاعلية، ودراسات حالة، الي جانب ورش العمل التفاعلية، لصقل مهاراتهم القيادية والإبداعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لبناء جيل واعٍ، قادر على إحداث تغيير إيجابي ومستدام في مجتمعه.

ودعا النعماني جميع الطلاب إلى المسارعة بالتسجيل والاستفادة من هذه الفرصه المميزة التي تتيحها المبادرة، في موعد اقصاه غدا ٤ يونيو ٢٠٢٥، والتسجيل من خلال هذا الرابط

nta.eg/ar-youth-program.htm

وسيقوم بالتدريب مدربين من الأكاديمية الوطنيه، وسيتم عقد البرنامج التدريبي بمقر الجامعة، ومنح الطلاب المشاركين شهادات معتمدة من الأكاديمية.

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