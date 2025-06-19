القديس أقلاديوس، أمير أنطاكية الذي صعد إلى العلا بإكليل الشهادة

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس الجليل أقلاديوس بن أبطلماوس، أحد أبرز الشهداء الذين قدّموا حياتهم إيمانًا بالمسيح في وجه الاضطهاد الروماني.

قصة القديس أقلاديوس

ويعتبر أقلاديوس أحد أفراد الأسرة الملكية، كونه شقيق الملك نوماريوس وعم القديس الشهيد يسطس، وقد تميز بشخصية محبوبة في إنطاكية، لما اتصف به من وسامة وشجاعة، حتى أن أهالي المدينة أقاموا له تمثالًا رمزيًا وعلّقوه على بابها تكريمًا له.

مع تصاعد اضطهاد الإمبراطور دقلديانوس ضد المسيحيين، قرر القديس أقلاديوس أن يسلك طريق الشهادة، متفقًا مع القديس بقطر بن رومانوس، على تقديم حياتهما فداءً لإيمانهما. حاول الشيطان أن يثنيهما عن عزمهما، فظهر لهما في هيئة شيخ ناصح، ليقنعهما بالعبادة الظاهرية للأوثان، غير أن القديسين أدركا الخدعة، ورفضا الانسياق وراء الخوف، فاختفى الشيطان وهو يتوعدهما بالموت.

استدعاه دقلديانوس، وحاول استمالته بوعده بمنصب كبير في الإمبراطورية، إلا أن أقلاديوس وقف بجرأة ووبّخ الملك على كفره، مما دفع رومانس، الوزير ووالد الشهيد بقطر، إلى اقتراح إبعاده إلى مصر، خوفًا من ردة فعل أهل إنطاكية الذين أحبوه.

وبالفعل، أُرسل إلى أنصنا في صعيد مصر، برفقة كتاب من الإمبراطور يوصي بالتدرج معه أولًا في محاولة إثنائه عن إيمانه، ثم تنفيذ حكم الإعدام إن رفض. وهناك، استقبله الوالي أريانا بحفاوة وتودد، لكن أقلاديوس تمسك بإيمانه، ورفض كل المغريات. وعندما أعيته الحيل، غضب الوالي وطعنه بحربة، فأسلم الروح ونال إكليل الشهادة.

قام بعض المؤمنين بدفن جسده إلى جوار جسد القديس بقطر، حتى انقضت موجة الاضطهاد، فقامت والدة بقطر بنقل رفاتهما إلى إنطاكية حيث كانت البداية، ليبقى اسم أقلاديوس محفورًا في سجل الخالدين الذين لم يساوموا على الإيمان، واختاروا المجد الأبدي على حساب ألقاب الأرض ومناصبها.

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