تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة البابا يوأنس الثامن

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس البابا يوأنس الثامن البطريرك الثمانين من بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة القديس البابا يوأنس الثامن

سنة 1036 للشهداء ( 1320م )، تنيّح القديس البابا يوأنس الثامن البطريرك الثمانون من بطاركة الكرازة المرقسية.

ولد في منية بنى خصيب (منية بنى خصيب: هي مدينة المنيا حاليًا)، ترهب بدير شهران (دير شهران: هو دير الأنبا برسوم العريان بمعصرة حلوان حاليًا) وسار سيرة رهبانية فاضلة، ولما تنيَّح البابا ثيئودوسيوس الثاني اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركًا، فرسموه يوم 19 أمشير 1016 للشهداء ( 1300م ) وفى عهده تعرض المسيحيون لاضطهادات قاسية، وأجبروهم على لبس العمائم الزرقاء ومنعوهم من العمل في دواوين الحكومة وأُغلقت بعض الكنائس.

عاصر هذا القديس البابا الأنبا برسوم العريان، وقد نقل كرسي البطريركية من الكنيسة المعلقة إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة، كما عمل الميرون المقدس مرتين، الأولى بدير القديس مكاريوس 1305م والثانية في كنيسة العذراء المعلقة 1320م.

ولما أكمل سعيه الصالح تنيَّح بسلام بعد أن جلس على الكرسي المرقسي 20 سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يومًا ودُفن بدير شهران.

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