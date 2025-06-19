تجليس الأنبا مينا أسقفا على إيبارشية برج العرب والعامرية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طقس تجليس نيافة الأنبا مينا أسقفا على كرسي إيبارشية برج العرب والعامرية، وهي الإيبارشية المستحدثة التي كانت تتبع سابقا لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

وأقيم الطقس ضمن صلوات عشية مهيبة، شارك فيها عدد من أصحاب النيافة المطارنة والأساقفة، الذين قاموا بقراءة تقليد الأسقفية وأجلسوا نيافته رسميًا على كرسي إيبارشيته الجديد، في حضور شعبي وروحي مميز.

وتخللت الصلوات كلمات روحية وكلمات تهنئة من عدد من الآباء، عبّروا خلالها عن فرحتهم بهذه الخطوة الرعوية، مشيدين بخدمة نيافة الأنبا مينا وتاريخه الكنسي.

واختتمت الصلوات بكلمة محبة وشكر ألقاها نيافة الأنبا مينا، وجه فيها التحية لكل من شارك في هذا اليوم المبارك، معربًا عن امتنانه للثقة التي أُعطيت له، ومؤكدًا عزمه على خدمة شعب إيبارشيته الجديدة بروح الأبوة والرعاية الكاملة.

الأنبا أكسيوس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية المنصورة

وشهدت كنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب النهيسي بقرية نجير، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، صلوات القداس الإلهي برئاسة نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك في إطار زيارته الرعوية للكنيسة.

عدد الشمامسة

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أكسيوس برسم عدد من أبناء الكنيسة في رتب شماسية مختلفة، حيث تمت رسامة ١١ شماسًا في رتبة "إبصالتس" (مرتل)، و٨ شمامسة في رتبة "أغنسطس" (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة اثنين في رتبة "إيبودياكون" (مساعد شماس)، ليُضافوا إلى خدمة الكنيسة والمذبح.

وعقب انتهاء الصلوات، عقد نيافته اجتماعًا مع مجلس الكنيسة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة والرعاية داخل الكنيسة، في إطار متابعة العمل الرعوي والتنموي بالقرية.

وشارك في الصلوات كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور واسع من شعب الكنيسة، الذين أعربوا عن سعادتهم برسامة أبنائهم في الخدمة الشماسية، وسط أجواء روحية مفعمة بالمحبة والفرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.