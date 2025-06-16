الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

إيبارشية قنا تحتفل باستقبال الأسقف العام الجديد نيافة الأنبا إغناطيوس

ايبارشية قنا
ايبارشية قنا

أقامت إيبارشية قنا حفل استقبال رسمي لنيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام المساعد الجديد للإيبارشية، وذلك عقب صلاة العشية، بحضور لفيف من أحبار الكنيسة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

 

حضور حفل استقبال الأسقف الجديد

وكان في مقدمة المستقبلين نيافة الأنبا شاروبيم، مطران إيبارشية قنا، الذي رحب بالأب الأسقف الجديد، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الإيبارشيات والأديرة.

 

وتخلل الحفل كلمات ترحيبية ومحبة، ألقاها نيافة الأنبا شاروبيم ونيافة الأنبا متاؤس، عبّرا فيها عن فرحتهم بانضمام نيافة الأنبا إغناطيوس إلى خدمة الإيبارشية، مؤكدين أهمية هذه المرحلة الجديدة في دعم الخدمة الرعوية والتعليمة في قنا. واختتم الحفل بكلمة شكر وتقدير ألقاها نيافة الأنبا إغناطيوس، عبّر فيها عن امتنانه لهذه المحبة والاستقبال الأخوي.

وفي ختام الحفل، استقبل نيافة الأنبا شاروبيم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ونائبه وعددًا من قيادات المحافظة، الذين قدموا التهنئة لنيافته بمناسبة سيامة الأسقف العام المساعد، وتبادلوا التهاني مع نيافة الأنبا إغناطيوس. وأُقيم حفل عشاء بهذه المناسبة، شهد أجواء من التعارف والمحبة بين الحضور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسقف الجديد ايبارشية قنا الانبا اغناطيوس الأسقف العام الجديد الانبا شاروبيم

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة القاهرة (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عبر الخط الأرضي

حرب شرسة الأيام القادمة، توفيق عكاشة يكشف خطة التحرك البري ضد إيران بجماعات مسلحة

لحظة قصف طائرات الاحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في ‎طهران (فيديو)

ترقبوا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة

خبيرة تكشف الأسباب الخفية وراء التراجع المفاجئ للدولار بالبنوك

زغلول صيام يكتب: مصيبتنا في إعلامنا.. لما إعلامي طويل عريض ينتقد وزير إنه لم يذهب لوداع الأهلي!

خدمات

المزيد

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

الحرب الإسرائيلية الإيرانية ترفع سعر طن القصدير 1000 دولار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم بالسوق المحلي

سعر السكر اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحماة في المنام وعلاقتها بقدوم رزق كبير

ما وجه الشبه بين الحسين بن علي ونبي الله موسى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقتها بقلة الخير وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية