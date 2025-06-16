إيبارشية قنا تحتفل باستقبال الأسقف العام الجديد نيافة الأنبا إغناطيوس

أقامت إيبارشية قنا حفل استقبال رسمي لنيافة الأنبا إغناطيوس، الأسقف العام المساعد الجديد للإيبارشية، وذلك عقب صلاة العشية، بحضور لفيف من أحبار الكنيسة وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.

حضور حفل استقبال الأسقف الجديد

وكان في مقدمة المستقبلين نيافة الأنبا شاروبيم، مطران إيبارشية قنا، الذي رحب بالأب الأسقف الجديد، بمشاركة عدد من أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا تكلا مطران دشنا، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، والأنبا كاراس أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الإيبارشيات والأديرة.

وتخلل الحفل كلمات ترحيبية ومحبة، ألقاها نيافة الأنبا شاروبيم ونيافة الأنبا متاؤس، عبّرا فيها عن فرحتهم بانضمام نيافة الأنبا إغناطيوس إلى خدمة الإيبارشية، مؤكدين أهمية هذه المرحلة الجديدة في دعم الخدمة الرعوية والتعليمة في قنا. واختتم الحفل بكلمة شكر وتقدير ألقاها نيافة الأنبا إغناطيوس، عبّر فيها عن امتنانه لهذه المحبة والاستقبال الأخوي.

وفي ختام الحفل، استقبل نيافة الأنبا شاروبيم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ونائبه وعددًا من قيادات المحافظة، الذين قدموا التهنئة لنيافته بمناسبة سيامة الأسقف العام المساعد، وتبادلوا التهاني مع نيافة الأنبا إغناطيوس. وأُقيم حفل عشاء بهذه المناسبة، شهد أجواء من التعارف والمحبة بين الحضور.

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