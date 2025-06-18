الأربعاء 18 يونيو 2025
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سياسة

الأنبا أكسيوس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية المنصورة

إيبارشية المنصورة
إيبارشية المنصورة

شهدت كنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب النهيسي بقرية نجير، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، صلوات القداس الإلهي برئاسة نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك في إطار زيارته الرعوية للكنيسة.

 

عدد الشمامسة

 

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أكسيوس برسم عدد من أبناء الكنيسة في رتب شماسية مختلفة، حيث تمت رسامة ١١ شماسًا في رتبة "إبصالتس" (مرتل)، و٨ شمامسة في رتبة "أغنسطس" (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة اثنين في رتبة "إيبودياكون" (مساعد شماس)، ليُضافوا إلى خدمة الكنيسة والمذبح.

 

وعقب انتهاء الصلوات، عقد نيافته اجتماعًا مع مجلس الكنيسة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة والرعاية داخل الكنيسة، في إطار متابعة العمل الرعوي والتنموي بالقرية.

 

وشارك في الصلوات كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور واسع من شعب الكنيسة، الذين أعربوا عن سعادتهم برسامة أبنائهم في الخدمة الشماسية، وسط أجواء روحية مفعمة بالمحبة والفرح.

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الشمامسة الانبا اكسيوس كنيسة الشهيدين محافظة الدقهلية أسقف إيبارشية المنصورة المنصورة

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