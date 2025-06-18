الأنبا أكسيوس يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية المنصورة

شهدت كنيسة الشهيدين أبي سيفين وأبانوب النهيسي بقرية نجير، التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، صلوات القداس الإلهي برئاسة نيافة الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك في إطار زيارته الرعوية للكنيسة.

عدد الشمامسة

وخلال القداس، قام نيافة الأنبا أكسيوس برسم عدد من أبناء الكنيسة في رتب شماسية مختلفة، حيث تمت رسامة ١١ شماسًا في رتبة "إبصالتس" (مرتل)، و٨ شمامسة في رتبة "أغنسطس" (قارئ)، بالإضافة إلى رسامة اثنين في رتبة "إيبودياكون" (مساعد شماس)، ليُضافوا إلى خدمة الكنيسة والمذبح.

وعقب انتهاء الصلوات، عقد نيافته اجتماعًا مع مجلس الكنيسة، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة والرعاية داخل الكنيسة، في إطار متابعة العمل الرعوي والتنموي بالقرية.

وشارك في الصلوات كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور واسع من شعب الكنيسة، الذين أعربوا عن سعادتهم برسامة أبنائهم في الخدمة الشماسية، وسط أجواء روحية مفعمة بالمحبة والفرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.