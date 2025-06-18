حملات تموينية مكثفة على المخابز تحرر 65 محضرًا في الدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملات الرقابة على المخابز لضمان جودة الخبز المدعم ووصوله لمستحقيه، حيث تم تنفيذ حملة تموينية تفتيشية موسعة اليوم بعدد من مراكز المحافظة، تحت إشراف ومتابعة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية.

حملات مفاجئة استهدفت المخابز البلدية

وقاد وكيل الوزارة حملات مفاجئة اليوم استهدفت المخابز البلدية بمراكز تمي الأمديد، وأجا، وبلقاس، وشربين، وأسفرت عن تحرير 65 محضرًا متنوعًا ضد المخابز المخالفة، كما تم ضبط 25 كرتونة عصير غير مطابقة للمواصفات، 50 شيكارة لوريال، 1000 لتر سولار تجميع.

ضبط بطاقات تموينية مجمعة

وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الرغيف، وضبط بطاقات تموينية مجمعة، واستخدام أسطوانات غاز منزلي، وضرب وهمي في منظومة الخبز، وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، بالإضافة إلى مخالفات في المواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، وتوقف المخابز عن العمل، وعدم وجود سجلات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم عرض قوائم البيانات.

الحملات التموينية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات

وأكد محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية مستمرة ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد منظومة الدعم، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعتمدة لإنتاج الخبز، والتصدي بكل حزم لأي محاولة للتلاعب أو الفساد داخل المنظومة التموينية.

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