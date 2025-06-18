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خارج الحدود

عبد العاطي: نثمن قرار البرلمان الأوروبي بمنح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة ورئيسة البرلمان الأوروبى، فيتو

جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبى اليوم الأربعاء، وذلك في أعقاب اعتماد البرلمان الأوروبى في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورج اليوم القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو.

اعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية بأغلبية كبيرة لقرار منح مصر الشريحة الثانية 

أعرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لاعتماد البرلمان الأوروبى القراءة النهائية بأغلبية كبيرة لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة من الاتحاد الأوروبى، فى انعكاس لتقدير البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة التى تجمع مصر مع الاتحاد الأوروبي ولعمق العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدًا الحرص على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة.

 الإدراك التام للدور المصرى الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في المنطق

ومن جانبها، طلبت رئيسة البرلمان الأوروبى نقل التحية والتقدير لرئيس الجمهورية، مبرزة تقديرها الشديد للرئيس ولقيادته الحكيمة ولدور مصر المتزن في ظل ما تمر به المنطقة من اضطرابات، وأضافت أن تصويت أغلبية نواب البرلمان الأوروبى لصالح القرار يعكس الإدراك التام للدور المصرى الداعم لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.  

وشهد الاتصال ايضا تبادل التقديرات إزاء التطورات المتسارعة فى المنطقة، حيث أطلع الوزير عبد العاطى المسئولة الأوروبية على الاتصالات المصرية التى تمت خلال الأيام الأخيرة الساعية لخفض التصعيد واحتواء الموقف وتجنيب خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الإقليم، مشددًا على أهمية العودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.
 

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