البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

أعلن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى بروكسل والاتحاد الأوروبي والناتو، إنه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، صوت البرلمان الأوروبى بأغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.

وأوضح خلال تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن بعد مفاوضات ومداولات استمرّت لأكثر من ٩ أشهر فى لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية حدث توافق أوروبي على دعم الاقتصاد المصرى، وتقدير واسع النطاق لدورها فى تعزيز ركائز الاستقرار والسلام فى منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبى⁦‪.



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