الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

البرلمان الأوروبى،
البرلمان الأوروبى، فيتو

أعلن السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى بروكسل والاتحاد الأوروبي والناتو، إنه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، صوت البرلمان الأوروبى بأغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالى الثانية بقيمة ٤ مليار يورو.

وأوضح خلال تدوينة على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن بعد مفاوضات ومداولات استمرّت لأكثر من ٩ أشهر فى لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية حدث توافق أوروبي على دعم الاقتصاد المصرى، وتقدير واسع النطاق لدورها فى تعزيز ركائز الاستقرار والسلام فى منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبى⁦‪.
 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دعم الاقتصاد المصري تعزيز ركائز الاستقرار والسلام فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى⁦‪ أحمد أبو زيد سفير مصر فى بروكسل والاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي

مواد متعلقة

البرلمان الأوروبي يطالب بعبور آمن لسفينة مادلين الإغاثية إلى غزة

البرلمان الأوروبي: ما يحدث في غزة غير مقبول

رئيس البرلمان المجري: مصر شريك رئيسي للمجر والإتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

البرلمان الأوروبي يوافق على منح قروض جديدة لمصر والأردن

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

تطبيق زيادة الأجرة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم اعتبارا من هذا الموعد

البرلمان الأوروبي يعتمد مساعدات مالية لمصر بـ 4 مليارات يورو (صور)

الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لبرنامجي "على مسئوليتي" و"مع خيري"

روسيا تحذر أمريكا من مساعدة إسرائيل في ضرب إيران

زيادة تصل لـ 200 جنيه، تعديل أسعار تذاكر بعض القطارات

إيران تبث مقطعا جديدا لعملية استهداف وحدة الموساد 8200 بالصواريخ (فيديو)

بعد تصديق السيسي عليه، النص الكامل لقانون إنشاء قاعدة الرقم القومي الموحد للعقارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 18-6-2025 في الأسواق

الدولار ينتفض من جديد في منتصف تعاملات الأربعاء

الذهب يستهل تعاملات الأربعاء على تراجع وهذا العيار يسجل 4120 جنيها

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم التكريم في المنام وعلاقته بالسعادة والتطورات الإيجابية

البحوث الإسلامية في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: خطر يهدّد السلم ويستوجب وقفة حازمة

المزيد
الجريدة الرسمية