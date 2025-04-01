البرلمان الأوروبي يوافق على منح قروض جديدة لمصر والأردن

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على مقترحين لمنح الأردن ومصر قروضا خلال الفترة المقبلة.

التصويت لمصر فى مجلس النواب

واعتمد مجلس النواب مشروع قانون المساعدة المالية الكلية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا وامتناع 40 عن التصويت. كما أقر مشروع قانون المساعدة المالية الكلية للأردن بأغلبية 571 صوتًا مقابل 59 صوتًا وامتناع 46 عن التصويت.

وأضاف البرلمان الاوروبى، أنه نظرًا للوضع الاقتصادي والمالي الحرج الذي تمر به مصر، ودورها كقوة استقرار مهمة في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة متقلبة بشكل متزايد، اقترحت المفوضية الأوروبية دعم مصر في 15 مارس2024 بمساعدات مالية كلية على شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو.

وتنقسم هذه القروض إلى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو - صُرف بالفعل بنهاية عام 2024 - وقرض عادي آخر يصل إلى 4 مليارات يورو يُصرف على ثلاث دفعات، ووافق البرلمان على المقترح.

مساعدات الأردن من البرلمان الأوروبي

بالنسبة للأردن، يُعد هذا رابع جهد من الاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات المالية متعددة الأطراف منذ عام ٢٠١٣.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا في تغطية احتياجات التمويل المتبقية للبلاد، ودعم إصلاحاتها الهيكلية، وتعزيز جهودها في ضبط أوضاع المالية العامة. في يناير ٢٠٢٥، أعلنت المفوضية عن حزمة مالية إضافية لمساعدة الأردن على مواجهة التحديات المالية وغيرها من التحديات.

يذكر أن إجمالي القروض المقرر تقديهما لكل من مصر والأردن وفقا لموقع البرلمان الأوروبي تصل إلى 500 مليون يورو و4 مليارات يورو على التوالي.

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