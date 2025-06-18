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مصر للطيران تسير غدًا 13 رحلة جوية لإعادة حجاج بيت الله الحرام

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تواصل شركة مصر للطيران_الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام، ومن المقرر أن تسير الشركة غدًا الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية.

مصر للطيران تسير غدًا 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

 

وتسير مصر للطيران غدًا 13 رحلة جوية لإعادة  حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلة ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة، كالتالي:

 

7 رحلات جدة - القاهرة  
رحلة جدة - باماكو 
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة  

 

 

وتنظم الشركة الوطنية مصر للطيران 17 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام،  اليوم الأربعاء،  بواقع:

8 رحلات جدة - القاهرة 
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة 
2 رحلة المدينة المنورة - أسوان 
2 رحلة المدينة المنورة - الأقصر.

يأتي ذلك في إطار رحلات إعادة حجاج بعثة الداخلية والأوقاف والصحة والسياحة وحجاج قرعة الإسكندرية والشرقية والمنوفية وبني سويف وأسيوط وأسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر وتضامن البحيرة وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر وقنا، وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

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