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رياضة

جوان جارسيا يوجه رسالة لـ إسبانيول بعد انضمامه لبرشلونة (فيديو)

جوان جارسيا،فيتو
جوان جارسيا،فيتو

أعلن نادي برشلونة تعاقده مع حارس المرمى جوان جارسيا قادما من صفوف إسبانيول.

وأصبح جوان جارسيا أولى صفقات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.


وفعل برشلونة الشرط الجزائي في عقد خوان غارسيا مع إسبانيول، البالغ 25 مليون يورو.

جوان جارسيا،فيتو
جوان جارسيا،فيتو

وسيوقع جوان جارسيا عقدًا لمدة ست مواسم مع برشلونة، وتحديدا حتى عام 2031.

ومن المنتظر وصول جميع المستندات الخاصة بالصفقة إلى رابطة الدوري الإسباني حتى تقوم بالمصادقة عليها بشكل نهائي.

 

جارسيا يودع إسبانيول

وعاد جارسيا من عطلته ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه على "إنستجرام": "شكرًا على كل شيء، (إسبانيول) إلى النهاية!"، كما أزال كافة الإشارات إلى إسبانيول من ملفه الشخصي.

 

ودفع النادي الكتالوني بالفعل  قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس، والبالغة 25 مليون يورو، كما تم الاتفاق معه على عقد يمتد لـ6 أعوام.


وبذلك، سيصبح جوان جارسيا أول صفقة يبرمها البارسا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يأمل العملاق الكتالوني في تعزيز صفوفه بضم نيكو ويليامز أيضًا قبل بداية الموسم الجديد.

 

 

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برشلونة الدوري الإسباني حارس المرمى جوان جارسيا رابطة الدوري الإسباني

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