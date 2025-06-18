ندوة بمكتبة الإسكندرية عن تربية الأبناء 25 يونيو

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي، ندوة بعنوان: "تربية الأبناء... تحديات وحلول"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، من الساعة 5 حتى 7 مساءً، بقاعة محاضرات مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

ويُحاضر في الندوة الدكتور إيهاب ماجد، استشاري الصحة النفسية والاستشاري الأسري، حيث يناقش التحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة في عملية التربية، ويتناول السبل العلمية والعملية للتعامل مع السلوكيات المختلفة للأطفال والمراهقين، في ظل المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

تربية الأبناء ندوة بمكتبة الإسكندرية

وتأتي هذه الندوة في إطار سعي البرنامج لتسليط الضوء على القضايا التي تهم الأسرة المصرية والعربية، وتوفير منصة للحوار والتوعية تدعم الصحة النفسية والتوازن الأسري، وتعزز من دور الأهل في تنشئة جيل قادر على مواجهة ضغوط العصر.

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