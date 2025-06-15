محافظ كفر الشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة عزت الشافعي

اطمأن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة «عزت الشافعي الثانوية للبنات» (رقم 1363)، بمدينة كفرالشيخ، التي تضم 27 لجنة فرعية بإجمالي 527 طالبة، وذلك في أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024–2025، حيث يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية.

وقد تحدث المحافظ مع عدد من الطالبات في جو يسوده الود سائلا إياهن عن مستوى أسئلة الامتحانات في أول أيامها، متمنيا لهن التوفيق والنجاح.

وتابع محافظ كفر الشيخ انتظام أعمال الامتحانات، وتوافر الأجواء المناسبة التي تضمن للطالبات أداء الاختبارات في هدوء وانضباط، مشددًا على أهمية توفير وسائل التهوية والإضاءة والرعاية اللازمة، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والاحتياجات اللوجستية اللازمة.

وأكد محافظ كفرالشيخ على تواجد الزائرات الصحيات داخل كل لجنة، وتأمين محيط المدارس، وتيسير الحركة المرورية لتجنب التكدسات، بما يوفر بيئة امتحانية آمنة ومهيأة للطلاب.

محافظ كفر الشيخ: متابعة ميدانية لامتحانات الثانوية

وشدد محافظ كفرالشيخ على المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤساء المراكز والمدن، والتدخل السريع لحل أية معوقات قد تظهر، مع رفع الإشغالات من محيط اللجان، وتوفير وسائل نقل أوراق الأسئلة والإجابات في المواعيد المحددة، مع التأكيد على تأمينها بشكل كامل.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف العمليات الفرعية في المديريات والمراكز، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أية طوارئ.

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم الأحد، وتُعقد داخل 78 لجنة عامة على مستوى محافظة كفرالشيخ، لجميع الشعب (النظام القديم، النظام الجديد، وSTEM)، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

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