اتصالات لوزير الخارجية مع نظرائه في العراق والسعودية والبحرين لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

جرت اليوم اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وكل من فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر مع الدول العربية في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

شهدت الاتصالات بحث التطورات المتلاحقة في المنطقة على إثر التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتداعياته على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حيث تبادل الوزراء الرؤى حول سبل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية، وتم التأكيد على الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، وبذل الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى، كما تم التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لمتابعة تطورات الموقف، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة لمسار المفاوضات.

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