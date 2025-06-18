منطقة كفر الشيخ الأزهرية: لا مشاكل في امتحان “الصرف” للشهادة الثانوية

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أنه قد تابع سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجنتي سيدي سالم الثانوي بنين والتي تضم معها طلاب معهد شوغي، ولجنة منشأة عباس الثانوي بنين، والتي تشمل معها طلاب معهدي القن والورق الثانوي، والمنعقدتان بمعهدي القن الابتدائي والإعدادي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بلجان المنطقة.

وشدد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس المنطقة، على ضرورة توفير البيئة والجو المناسب للطالبات لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص فضيلته على التساؤل مع الطلاب حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للأزمنة المقررة، كما شدد على منع الغش نهائيًا والتصدي لكافة أساليبه، متابعا سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

تأمين لجان الامتحانات

كما شدد الشهاوي، على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات التأمينية للجان من الداخل والخارج، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، بعد ما تابع توزيع مهام أعضاء اللجنة، مؤكدا علي ضرورة فرض الانضباط بداخلها، وقد رافقه خلال جولته محمد عبد القوي، مدير إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة، إلى عدم رصد مشاكل أو مخالفات في امتحانات مادة اليوم “الصرف” وأنه يوجد غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة الصرف، كما يشهد هذا العام تقدم 9126 طالب وطالبة على مستوى المنطقة من القسمين العلمي والأدبي لأداء الامتحانات، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 5212 من بينهم 3337 بنين و1875 فتيات، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي 3914 طالب وطالبة، منهم 2724 بنين و1190 فتيات، موزعين جميعهم على 30 لجنة رئيسية.

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