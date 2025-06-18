جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف يو إس نيوز U.S. News الأمريكي

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا في التصنيفات الدولية وتقدمها على المستويات؛ العالمي والأفريقي والمحلي.

تفاصيل التصنيف الأمريكي

جاءت الجامعة في المركز 518 عالميًا في تصنيف “يو إس نيوز U.S. News” الأمريكي لعام 2025، وحصلت على المركز 17 على مستوى الجامعات الأفريقية، والمركز التاسع على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي: إن الجامعة ظهرت في 9 تخصصات رئيسية ضمن التصنيف؛ ففي تخصص العلوم الزراعية جاءت الجامعة في المركز الـ367 عالميًا، وفي تخصص البيولوجيا والكيمياء الحيوية احتلت المركز الـ237 عالميًا، وفي الكيمياء المركز 637، أما في علوم الحاسب فحققت المركز الـ620، وفي الهندسة جاءت في المركز الـ 267، كما احتلت المركز الـ387 في مجال البيئة والبيئة الإيكولوجية، والمركز الـ582 في علوم المواد، وحققت المركز الـ211 في علم الأدوية والسموم، كما جاءت في المركز الـ62 عالميًا في مجال علوم النبات والحيوان.

تقدم جامعة كفر الشيخ في التصنيفات الدولية

وقدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لمنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز الجديد، معربًا عن سعادته بتقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، ومؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، الذي يُعد من أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي بالإنجاز الذي حققته الجامعة، مؤكدًا سعيها الدائم نحو خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات العالمية المرموقة، من خلال توفير جميع الإمكانات اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتقديم الدعم المستمر للباحثين والمبتكرين، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي ودوره في نهضة المجتمعات والدول وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن استمرار ظهور جامعة كفر الشيخ ضمن تصنيف يو إس نيوز U.S. News يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة أن الحفاظ على هذا التواجد والتقدم يأتي مع تزايد أعداد التخصصات المصنّفة عالميًا عامًا بعد آخر، مما يؤكد أن هذا النجاح مبني على رؤية واستراتيجية وخطط طويلة المدى، وليس وليد المصادفة، مشددًا على أن هذا التميز هو ثمرة جهود الجامعة ومنسوبيها لتطوير اللوائح وآليات النهوض بالبحث العلمي، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.