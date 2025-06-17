المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مراكز "مؤسسة غزة الإنسانية" تحولت إلى "مصائد موت"

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي يُفترض أن تعمل في المجال الإنساني، تحولت إلى طرف مشارك في منظومة القتل والتجويع الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل في طبيعة عمل المؤسسة ومحاسبة القائمين عليها.

مصائد الموت

وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم، أن المراكز التي تديرها المؤسسة تحولت إلى "مصائد موت"، حيث يُجبر المدنيون على التوجه إليها تحت ضغط الحاجة، ثم يتعرضون للاستهداف المباشر أو الاحتجاز أو الإذلال.

وأشار المرصد إلى أن "مؤسسة غزة الإنسانية" لم تعد تلتزم بالمبادئ الإنسانية الأساسية، بل أصبحت أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي، تُستخدم لفرض وقائع ميدانية قسرية، تفتقر إلى أدنى درجات الحماية والكرامة الإنسانية.

وأكد المرصد أن التقاعس الدولي عن ردع إسرائيل ومحاسبتها على استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة للابتزاز والتحكم، سمح لها بفرض آلية مساعدات غير إنسانية، تحوّلت معها المساعدات إلى أدوات ضغط وتجويع، بدلًا من أن تكون وسيلة لإنقاذ الأرواح.

وطالب المرصد الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإجراء مراجعة شاملة لجميع الجهات العاملة في مجال المساعدات في قطاع غزة، لضمان عدم تورّطها في جرائم ضد المدنيين أو التواطؤ مع سلطات الاحتلال.

كما شدّد على ضرورة الفصل التام بين العمل الإنساني وأي أجندات عسكرية أو سياسية، وإعادة ضبط مسار المساعدات الإنسانية بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ الحياد والاستقلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.