خبير: القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ20 شهرا وراء تنامي الزلازل بالبحر المتوسط

علق الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، على ظاهرة السحب المضيئة التي شوهدت على مدار الأيام السابقة في سماء عدد من المحافظات والقاهرة بالأخص المطلة على ساحل البحر الأحمر.

إضاءات سماء مصر..انفجارات بالغلاف الجوي

وقال: إن الظواهر التي شُوهدت في سماء مصر، وتحديدًا قبيل الفجر، ترتبط في الأغلب بانفجارات تحدث في الطبقات العليا من الغلاف الجوي نتيجة اعتراض صواريخ بعيدة المدى.

اعتراضات دفاعية لصواريخ عابرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"انعكاسات وانفجارات ناتجة عن اعتراضات دفاعية لصواريخ عابرة تنطلق من مناطق توتر مثل إيران وتتجه نحو الاحتلال، وتُقابلها أنظمة دفاع جوية تؤدي إلى هذه الانفجارات التي نراها في السماء".



وأضاف أن “الانفجارات التي تحدث خارج الغلاف الجوي تُخلّف سحبًا ضوئية ناتجة عن تفاعل الغازات المحترقة مع طبقات الهواء، وهو ما يظهر على هيئة سحب مضيئة أو خطوط نورانية متداخلة”.

النشاط الزلزالي في البحر المتوسط

وعن الأضرار التي يخشاها المصريون من ذلك، علق قائلًا: “الضرر في إطار التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة سيكون له مردود سلبي، ولاحظنا في فترة الحرب في غزة وخلال الفترة السابقة عددًا من الزلازل في البحر المتوسط، خاصة أنه ملتقى ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهو في حركة دائمة وفي زلازل مستمرة، ومن ثم القصف الإسرائيلي في غزة زاد من وتيرة الهزات الأرضية، وهو جزء من أسبابها، حيث من الممكن أن تؤدي الانفجارات لتشققات وتصدعات في طبقات البحر المتوسط وقد تحدث براكين”.



أردف: "سيكون لها تأثير مباشر وسلبي في البيئة والمناخ في المنطقة خلال الفترات المقبلة".

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