الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير: القصف الإسرائيلي على غزة خلال الـ20 شهرا وراء تنامي الزلازل بالبحر المتوسط

إضاءات سماء مصر،
إضاءات سماء مصر، فيتو
ads

علق الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، على ظاهرة السحب المضيئة التي شوهدت على مدار الأيام السابقة في سماء عدد من المحافظات والقاهرة بالأخص المطلة على ساحل البحر الأحمر.

 

إضاءات سماء مصر..انفجارات بالغلاف الجوي 

وقال: إن الظواهر التي شُوهدت في سماء مصر، وتحديدًا قبيل الفجر، ترتبط في الأغلب بانفجارات تحدث في الطبقات العليا من الغلاف الجوي نتيجة اعتراض صواريخ بعيدة المدى.

 

اعتراضات دفاعية لصواريخ عابرة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"انعكاسات وانفجارات ناتجة عن اعتراضات دفاعية لصواريخ عابرة تنطلق من مناطق توتر مثل إيران وتتجه نحو الاحتلال، وتُقابلها أنظمة دفاع جوية تؤدي إلى هذه الانفجارات التي نراها في السماء".
 

وأضاف أن “الانفجارات التي تحدث خارج الغلاف الجوي تُخلّف سحبًا ضوئية ناتجة عن تفاعل الغازات المحترقة مع طبقات الهواء، وهو ما يظهر على هيئة سحب مضيئة أو خطوط نورانية متداخلة”.

 

النشاط الزلزالي في البحر المتوسط

وعن الأضرار التي يخشاها المصريون من ذلك، علق قائلًا: “الضرر في إطار التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة سيكون له مردود سلبي، ولاحظنا في فترة الحرب في غزة وخلال الفترة السابقة عددًا من الزلازل في البحر المتوسط، خاصة أنه ملتقى ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وإفريقيا، وهو في حركة دائمة وفي زلازل مستمرة، ومن ثم القصف الإسرائيلي في غزة زاد من وتيرة الهزات الأرضية، وهو جزء من أسبابها، حيث من الممكن أن تؤدي الانفجارات لتشققات وتصدعات في طبقات البحر المتوسط وقد تحدث براكين”.


أردف: "سيكون لها تأثير مباشر وسلبي في البيئة والمناخ في المنطقة خلال الفترات المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القصف الاسرائيلي غزة قطاع غزة الزلازل البحر المتوسط إضاءات سماء مصر البحر الأحمر ظاهرة السحب المضيئة

مواد متعلقة

رئيس الرقابة النووية: إضاءات السماء في مصر ليست نووية

هل تتسبب الزلازل الأخيرة في تعرض مصر لتسونامي؟ البحوث الفلكية ترد

مصر لم تدخل حزام الخطر وحدوث الهزات أمر طبيعى.. شرق البحر المتوسط نشط زلزاليا.. وهذه حقيقة حدوث تسونامى.. وزلزال 1992 أسفر عن ٣٧٠ قتيلا و٣ آلاف مصاب

الأكثر قراءة

فيديو يوثق اختباء جنود إسرائيليين في الملاجئ مع المدنيين

عشرات الصواريخ الإيرانية تهز إسرائيل بعد أقل من ساعة من هجوم سابق

إعلام عبري: هجوم إيراني محدود استهدف شمال إسرائيل وسقوط صواريخ على حيفا

محاولات في الكونجرس الأمريكي لتقييد ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد إيران

فشل انطلاق صاروخ دفاع جوي إسرائيلي في تل أبيب وسقوطه داخل المدينة

جدول ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

مونديال الأندية، الترجي التونسي يتأخر بهدف أمام فلامنجو بالشوط الأول (فيديو)

الحوثيون يحذرون أمريكا بعد تهديد ترامب لإيران: لن نقف مكتوفي الأيدي وسيكون ردنا قاسيا

خدمات

المزيد

32 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الاثنين في الأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

قبل صفقة فيرتز مع ليفربول.. أغلى 10 صفقات في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 17 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية