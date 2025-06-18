خامنئي: الكيان الصهيوني ارتكب خطأً فادحًا وسيلقى جزاء عمله

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في رساله تليفزيونية أن إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها، مشددًا على أن القوات المسلحة في حالة تأهب.

إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها

وقال المرشد الإيراني إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحًا وسيلقى جزاء عمله"، مؤكدًا أن إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها.

وشدد خامنئي على أن قوات إيران المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب.

بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران

يذكر أن آخر ظهور لخامنئي كان يوم الجمعة بعد وقت قصير من بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران.

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