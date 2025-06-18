العلاج الطبيعي بالدقهلية يدعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الهمم بـ8 آلاف جلسة خلال مايو

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل صحة الدقهلية، أن مديرية الشؤون الصحية تواصل جهودها للارتقاء بخدمات العلاج الطبيعي في مختلف مستشفيات وإدارات المحافظة، مشيرًا إلى أن شهر مايو شهد نشاطًا ملحوظًا في الأداء الميداني والتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمة، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الأقسام بدعم من المجتمع المدني.

العلاج الطبيعي بالدقهلية يدعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات بـ8 آلاف جلسة خلال مايو

وقال الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي: إن فرق إدارة العلاج الطبيعي نفذت 30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات وإدارات: ميت غمر، تمي الأمديد، السنبلاوين، أجا، بلقاس، شربين، منية النصر، المنصورة، دكرنس، الكردي، الجمالية، والمطرية، لمتابعة انتظام العمل وضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال مايو بلغ 32,016 جلسة

من جانبها أوضحت الدكتورة سارة مكاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة، أن إجمالي عدد الجلسات العلاجية المقدمة خلال مايو بلغ 32,016 جلسة، استفاد منها 5045 مريضًا، بتردد عام للمرضى وصل إلى 18,705 حالة. كما تلقى 1446 مريضًا من مرضى الغسيل الكلوي عدد 6378 جلسة، في حين بلغت جلسات المرضى بأقسام الداخلي والعناية 1578 جلسة لـ 1000 مريض.

الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن الفئات المستهدفة

وأضافت أن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن الفئات المستهدفة بواقع 270 طفلًا تلقوا 1382 جلسة، بالإضافة إلى 345 طفلًا في الحضانات وعناية الأطفال حصلوا على 1021 جلسة علاجية، وهو ما يعكس شمولية الخدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

تنظيم 50 اجتماعًا فنيًا بمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات

وفيما يتعلق بالتدريب ورفع الكفاءة، لفتت "مكاوي" إلى تنظيم 50 اجتماعًا فنيًا بمختلف الإدارات الصحية والمستشفيات، تناولت بروتوكولات العلاج وآليات التحويل والتقييم، كما نُفذت 4 دورات تدريبية بالتعاون مع قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة في مستشفيات السنبلاوين، دكرنس، ميت غمر، وقاعة التدريب بمركز طب أسرة دموه خلال الفترة من 3 إلى 15 مايو، واستهدفت تدريب أكثر من 150 أخصائيًا وممارسًا، مع التركيز على المكلفين الجدد.

آليات التعامل مع مضاعفات مرضى الغسيل الكلوي

وشملت الموضوعات التدريبية آليات التعامل مع مضاعفات مرضى الغسيل الكلوي، ودور العلاج الطبيعي داخل أقسام العناية، واستخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص الحالات المرضية.

دعم قسم العلاج الطبيعي من رجال المجتمع المدني

وفي إطار تطوير البنية التحتية للخدمة، تم دعم قسم العلاج الطبيعي بوحدة بطرة التابعة لإدارة طلخا، وقسم العلاج الطبيعي بمستشفى السنبلاوين العام، بعدد من الأجهزة الحديثة من خلال مشاركة المجتمع المدني، لتلبية احتياجات الأقسام وتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

دعم المنظومة العلاجية والوقائية داخل مستشفيات المحافظة

وأعرب الدكتور تامر مدكور في ختام تصريحه عن تقديره لجهود إدارة العلاج الطبيعي وفريق العمل بها، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه في دعم المنظومة العلاجية والوقائية داخل مستشفيات المحافظة.

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