حملات موسعة على الفنادق والمنشآت السياحية بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بالإسكندرية ممثلة في (قسم الفنادق) حملة مشتركة أمس على الفنادق العامة بنطاق حي الجمرك، للوقوف على آخر المستجدات ورصد المخالفات والتنبيه بتلافيها ومتابعة إستخراج وتجديد قوائم الأسعار المنتهية للمنشآت الفندقية التابعة للإدارة، وأيضا لتشديد الرقابة على المنشآت وللتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات علي الفنادق التابعة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف للتأكد من التزام المنشآت التابعة للإدارة بقوائم الأسعار المعتمدة وعدم استغلال المواطنين.

حملة موسعة على الفنادق والمنشآت السياحية في الاسكندرية

وكانت الحملة بالاشتراك مع إدارة الرخص المركزية بالديوان العام وإدارة شئون البيئة بحي الجمرك ومكتب السلامة والصحة المهنية⁠ مركز إصدار الرخص بحي الجمرك وتم المرور على (٦) منشأة فندقية (غير مقيمة سياحيًا).

وأسفرت نتائج مرور الحملة المشتركة عن تحرير (٢) إنذار لتوفيق الأوضاع من مركز إصدار الرخص بحى الجمرك و (٥) محاضر سلامة وصحة مهنيه و(2) إنذار من إدارة شئون البيئة لتحسين التهوية بالممرات والغرف ومراعاة تحسين بيئة العمل وتنظيف المكان والتعاقد مع شركة لنقل المخلفات الصلبة والتنبيه بتوفير غطاء محكم لصناديق القمامة، و٣ فنادق قامت بالسير في إجراءات توفيق الأوضاع لتجديد رخصة المنشأة.

بالتفتيش علي قوائم الأسعار تلاحظ ان (٤) فنادق القائمة سارية ومعلنة بالاستقبال و(١) فندق سجل مخالفة عدم الإعلان عن قائمة الأسعار الخاصة به مع وجود إيصال استلام قائمة الاسعار.

كما تم التنبيه والتشديد على مسئولي الفنادق للإرتقاء ورفع كفاءة المفروشات والنهوض بمستوى النظافة العامة للمنشآت وصيانة ورفع كفاءة دهانات الحوائط والأسقف للغرف ومنطقة الاستقبال مع إعطاء مهلة محددة لمعاودة المرور والتأكد من تلافي المخالفات.



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