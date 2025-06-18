الأربعاء 18 يونيو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل للجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية حول الوضع الإشعاعي في مصر

هيئة الرقابة النووية
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

عقدت اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية اجتماعًا اليوم، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة التطورات الإقليمية الراهنة وتقييم انعكاساتها المحتملة على الوضع الإشعاعي داخل مصر.

وخلال الاجتماع، أوضحت اللجنة أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تمتلك منظومة متطورة من أجهزة الرصد تعمل على مدار 24 ساعة، بما يضمن المتابعة اللحظية لأي متغيرات قد تطرأ، ويكفل أعلى درجات الأمان والسلامة للمواطنين.

وأكدت اللجنة أن الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على وجود مخاطر أو تأثيرات إشعاعية، مشددة على أهمية الشفافية في التواصل مع الرأي العام، من خلال تعزيز قنوات الاتصال لنفي الشائعات، وتوعية المواطنين بأهمية الأمن النووي والإشعاعي.

كما شددت اللجنة على ضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة لشبكات الرصد والإنذار المبكر، والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يضمن جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع أي تطورات محتملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

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اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية الوضع الإشعاعي داخل مصر هيئة الرقابة النووية والاشعاعية

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