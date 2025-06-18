تفاصيل مصرع فتاة سقطت من الطابق العاشر بالدقهلية

لقيت فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها مصرعها اثر سقوطها من الطابق العاشر من أحد الابراج في المنصورة بالدقهلية.

مصرع فتاة سقطت من الدور العاشر بالمنصورة

وكانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة بشارع مستشفى الصدر امام الحميات حيث سقطت من الدور العاشر.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين مصرع دعاء حسن حامد 27 عاما مقيمة المنصورة حيث اختل توازنها وسقطت من الدور العاشر.

علي الفور تم نقل الفتاة الى مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.