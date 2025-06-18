وزير العمل: وجهت المُلحقين العماليين بالاستجابة الفورية لمطالب العمال بالخارج

جدد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء، تأكيده على جميع المُلحقيين العماليين بالخارج، بالتواصل المُستمر مع العمال، خاصة في البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، والاستجابة الفورية لمطالب العمال.

تفاصيل تقديم التسهيلات لمساعدة العمال المصريين بالخارج

وأشاد الوزير جبران بنتائج تقريرِ تلقاه اليوم، من أحد "المكاتب" الخارجية،بشأن التدخل الفوري للتحقيق في شكوى تقدم بها 49 عاملًا،ضد شركة إستقدام عِمالة داخل إحدى البلدان العربية، حيث نجح الملحق العمالي في تنظيم مفاوضة أسفرت عن قيام "إدارة الشركة" بإلغاء كافة الإجراءات المُتخذه ضد هؤلاء العمال،وإصدار إقامة لكلِ منهم،وتقديم كل التسهيلات لمساعدتهم في إستدامة عملهم.

عدد مكاتب التمثيل العمالي بالخارج

وقال الوزير جبران في تصريحات اليوم أن توجيهاته مُستمرة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وعددها 9 مكاتب منتشرة في بعض الدول الأوروبية والعربية، ذات الكثافة العالية من العِمالة المصرية،لبذل كل الجهود ليس بتوفير فرص عمل،أو الإستجابة الفورية للشكاوى والمطالب، فقط،بل وبالقيام أيضا بدور التوعية بالحقوق والواجبات طبقًا لنُظم العمل في كل دولة.

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