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وزير العمل يوجه بمتابعة حادث سقوط مدخنة مصنع طوب في الصف

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

 وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بسرعة متابعة حادث سقوط مدخنة مصنع طوب في منطقة الصف، تسبب في وجود عدد الضحايا عبارة عن  "4 وفيات بينهم 3 من قرية المتانيا بالعياط، والآخر من قرية أبو رجوان القبلي بالبدرشين". 

وتم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الصف المركزي، و2 مصابين إلى مستشفى 15 مايو لتلقي العلاج اللازم. 

كما وجه الوزير بدراسة حالة الضحايا، وبحث إمكانية صرف تعويضات عاجلة لهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، والتي تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب. 

وتقدم الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسر المتوفين، وبسرعة الشفاء للمصابين. 

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صرف التعويضات اللازمة وزير العمل وزير العمل محمد جبران

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