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وزير العمل: حصول 456 متدربًا جديدًا على دورات مجانية من معهد الساليزيان الإيطالي

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
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 أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن حصول 456 مُتدربًا جديدًا،من الشباب والفتيات، على دورات تدريبية مجانية ذات معايير دولية، من معهد الساليزيان الايطالي "دون بوسكو"، بفرع الإسكندرية، وذلك بمنحة مجانية من وزارة العمل، بحسب بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد  لتدريب الشباب وتأهيلهم، لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في التدريب المهني للشباب، بمنح مجانية.

 

وقال وزير العمل: إن المتدربين الجدد تدربوا على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالإضافة إلى كورسات في اللغتين الإنجليزية والإيطالية، وفي المهارات الحياتية أيضا.

وأوضح أن باب التقديم ما زال مفتوحًا أمام  الشباب الراغب في الحصول على دورات تدريبية مجانية، والحصول على كافة تفاصيل تلك المنحة، وأنواع المهن،بالدخول،  من خلال التقديم على هذا الرابط  

وأكد   جبران،أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهنية على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات،وكذلك بالتعاون مع  شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات،في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية. 

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