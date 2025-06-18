مدير "مكافحة الإدمان": مركز العزيمة بأسوان قدم الخدمة لـ 2000 متردد خلال أشهر

زار اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان، وكان في استقباله الدكتور ‏‎عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وجاء ذلك بحضور كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ والدكتور لؤي سعد الدين رئيس جامعة أسوان والعميد طارق سليم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد وقيادات الصندوق والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة وممثلى الوزارات المعنية حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان وجامعة أسوان.

جهود التعاون لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة

وجاء تنظيم لزيارة عقب استقبال المحافظ، الدكتور عمرو عثمان والوفد المرافق له من قيادات الصندوق بديوان عام المحافظة لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطى بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتضمنت زيارة المحافظ برفقة الدكتور عمرو عثمان والحضور جولة تفقدية داخل مركز العزيمة،حيث يضم المركز عيادات خارجية وحجز داخلى ومساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسى ‏وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، حيث تم إعداده وفقًا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، كما أن جميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان‏‎

كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للمتعافين لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل.

الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية

من جانبه أعرب المحافظ عن سعادته بتواجده داخل مركز العزيمة بمحافظة أسوان موجها الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق على تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بالتعاون مع جامعة أسوان كما وجه المحافظ بتوفير الدعم لأنشطة الصندوق الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطى وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مؤكدا أن مركز العزيمة عبارة عن صرح طبى نموذجى لخدمة أبناء المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان أن مركز العزيمة بمحافظة أسوان استقبل على مدار الأشهر الماضية ما يقرب من 2000 متردد من أبناء محافظة أسوان لطلب العلاج من الإدمان، وهو ما يؤكد أهمية هذا المركز الذي يقدم خدمات العلاج والتأهيل للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

على جانب أخر وفي نفس السياق تم الاتفاق بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وجامعة أسوان على السعي نحو الإعداد عقد بروتوكول تعاون لإطلاق دبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام بالجامعة لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان،كما سيمنح الصندوق للخريجين أولوية الانضمام للعمل بمراكز العزيمة التابعة للصندوق بمواصفات مطابقة للمعايير الدولية أو الانضمام لبرامج الوقاية التي ينفذها الصندوق بمختلف الدوائر الشبابية على غرار التعاون بين الصندوق وجامعة القاهرة.

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