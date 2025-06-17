تخصيص مقر لصندوق مكافحة الإدمان بجامعة أسوان

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتكثيف جهود التعاون لمواجهة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ورفع وعى الفئات المختلفة من أبناء المحافظة بخطورة التعاطي، وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ والعميد طارق سليم مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لقطاع جنوب الصعيد ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة.



يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية.



واستهل المحافظ كلمته بالترحيب بالحضور على أرض محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بقيادة الدكتور عمرو عثمان للدور الوطني والإنساني الذي يقوم به لحماية الشباب من خطر المخدرات وفي ظل التعاون المثمر والبناء مع الصندوق ووسط مشاركة أمنية ومجتمعية ودينية وجامعية وتنفيذية.

وقال المحافظ: المبادرة تركز على منهجية شاملة تضم 3 محاور أساسية تتمثل فى المكافحة للإتجار وتتم بواسطة الأجهزة الأمنية ولذا حرصت على زيارة ابننا أحد ضباط العمليات بالمستشفى والذي يتلقى العلاج حاليًا به بعد إصابته بإحدى حملات المداهمة لأحد أوكار شديدة الخطورة فى توزيع وترويج المخدرات، كما أننا نعمل جاهدين بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لدعم مركز العزيمة بمدينة أسوان الجديدة والذى يقدم خدمة علاجية مجانية متميزة وهو الذى يتوازى بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية لتطوير ورفع كفاءة مستشفى التكامل بالسد العالى شرق، وفي نفس الإتجاه تم تنفيذ أنشطة توعوية عديدة من أجل رفع الوعى بخطورة المخدرات وهو المحور الثالث للمبادرة.

جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل المحافظة

وخلال اللقاء تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل المحافظة على مدار الشهور الماضية،حيث استقبل مركز العزيمة بأسوان الجديدة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع كلية طب جامعة أسوان حالات المرضى من خلال الخط الساخن للصندوق رقم " 16023 " لطلب العلاج من الإدمان، كما تم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لـ 1173 موظف للترقيات و270 سائق بالأكمنة، فضلًا عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل أكثر من 165 مدرسة و48 مركز شباب و30 ندوة ونشاط بالجامعة أيضا تنفيذ أنشطة توعوية في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة أسوان



كما استعرض الدكتور عمرو عثمان الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة أسوان من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025/ 2026 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها تدريب وإعداد 300 قيادة شبابية تطوعية مهاريا وعلميا من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعى بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن بالمحافظة بواقع 500 مبادرة بالحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة وإنشاء مقر لصندوق مكافحة الإدمان داخل جامعة أسوان " بيت تطوع " بالتعاون مع الجامعة لتنفيذ سلسلة من المبادرات والأنشطة داخل الحرم الجامعى للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات،كذلك المشاركة فى كافة القوافل التعليمية والصحية التي تقوم بها الجامعة بمكون عن أضرار المخدرات التخليقية.



كما سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة الى تنظيم لقاءات بالمساجد والكنائس أسبوعيا للحديث عن المخدرات التخليقية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم المرتبطة بها وطرق العلاج أيضا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي.

وفى نفس السياق أشار المحافظ إلى أن هناك تنسيق تم مع هيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل بتوفير الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة مجانًا للمرضى /فضلًا عن تقديم البرامج الإقتصادية لمرحلة " ما بعد التعافي " بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الوطنية لمنح قروض ميسرة لإقامة مشروعات إنتاجية وتوفير الدورات التدربية والتأهيلية لسوق العمل لدمجهم فى المجتمع ومن هنا نؤكد على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الطبيعية والرائدات الريفيات لنشر الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان والعمل على الحد من التعاطي بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

ووجه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان الشكر لمحافظ أسوان على دعمه لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعي بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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