الأربعاء 18 يونيو 2025
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"لام فعلى" تثير الجدل في امتحان الصرف لطلاب العلمي بالثانوية الأزهرية (فيديو)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

أدى طلاب القسم العلمى للثانوية الأزهرية اليوم الأربعاء امتحان مادة الصرف في كافة محافظات الجمهورية طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية. 

وعبر عدد من الطلاب خلال حديثهم لـ “فيتو” من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة عن رضاهم عن مستوى الامتحان بشكل عام، فيما كشف أحد الطلاب عن وجود خطًا في صيغة خطأ سؤال. 

وقال طالب:" الامتحان كان سهل ومفهوش مشاكل، وكان فيه سؤال غلط في الامتحان كان بيقول إذا وقعت الياء  لامًا لـ(فٌعلى) وصفا والمفروض لاما  لـ (فعل) وليس فعلي" 

وأضاف طالب آخر:" النهارده الامتحان الى حد ما كان مش سهل بس يتحل، في شكل عام كان في مستوى الطالب المتوسط، والحكم الصرفي كان صعب شوية ومكنش فيه اسئلة من برة المنهج ".

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية 

ويحرص قطاع  المعاهد الأزهرية سنويًا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

 

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