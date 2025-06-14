طلاب الثانوية الأزهرية يشتكون من امتحان الفيزياء: أسئلة اختر كان فيها لفّ (فيديو)

سادت حالةٌ من الاستياء بين طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية اليوم السبت، بعد أداء امتحان مادة الفيزياء في مختلف محافظات الجمهورية، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان وكثرة الأسئلة غير المباشرة التي لم يعتد الطلاب على مثلها في السنوات السابقة.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الفيزياء

وأفاد الطلاب في حديثهم لـ “فيتو” عقب أداء الامتحان أن «نقاط كثيرة في الامتحان لم تكن واضحة إطلاقًا»، مشيرين إلى أن «عادة أسئلة الأزهر تتسم بالبساطة والوضوح، لكن هذه المرة كان هناك قدرٌ كبيرٌ من اللّف في الأسئلة، حتى ضمن أسئلة (اختر) التي كان يجب أن تكون مباشرة للتيسير على الطلاب».

وأضاف الطلاب أمام لجنة معهد حلمية الزينون بالقاهرة أن «نظام الأزهر يتميز دائمًا بأسئلة واضحة ومحدَّدة ولا يركّز على الألغاز»، لكن هذه المرة لاحظوا أن «نمط الأسئلة كان أقرب إلى طريقة التربية والتعليم التي تتضمن أسئلة غير مباشرة»، على حدّ قولهم.

وتابع الطلاب أن «نقاط المقالية تحديدًا لم تكن واضحة على الإطلاق»، بالإضافة إلى أن «نطاق تنوّع الأسئلة كان غير متوقع»، حيث لم يقتصر على أسئلة مباشرة مثل المعتاد، لكن شمل أيضًا أسئلة غير واضحة تحتاج إلى قدرٍ أكبر من التفكير والتحليل.

وأعرب الطلاب عن أملهم في أن يتمّ التعامل مع هذه المشكلة عند توزيع الدرجات والنظر بعين الرأفة في تصحيح الأوراق، نظرًا إلى صعوبة الامتحان التي لم يعتد عليها الطلاب في السنوات السابقة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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