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محافظات

إصابة عاملين في انهيار عقار بدكرنس، وقرارات عاجلة لمحافظ الدقهلية (صور)

انهيار عقار في دكرنس
انهيار عقار في دكرنس بالدقهلية، فيتو

أصيب عاملان محارة في انهيار كامل لمنزل قديم وخالي من السكان بمدينة دكرنس بشارع مجلس المدينة في محافظة الدقهلية مكون من طابقين وكانت تجرى به أعمال صيانة.

 

إصابة 2 عمال محارة في انهيار عقار 

 وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي الفور كافة الأجهزة المعنية بالتوجه الي موقع الحادث والتعامل معه (الإسعاف - الصحة - الحماية المدنية - مجلس مدينة دكرنس - التضامن الاجتماعي)  ووجه هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والتعامل معه ومتابعة الموقف أول بأول.

فرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق

 كما أمر " محافظ الدقهلية" بفرض كردون أمني حول المنزل وفصل جميع المرافق عنه ( الكهرباء - مياه الشرب والصرف الصحى - الغاز..... ).

- هذا ويطمئن " محافظ الدقهلية "  المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس لتلقي العلاج وهم في حاله مستقره، ووجه وكيل وزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات للمصابين وصرف تعويضات مالية لهم.

غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى 

وتؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الأرضى أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

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وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول بنطاق المحافظة على مدار اليوم.

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