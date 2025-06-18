الأربعاء 18 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

بالأسماء، تعرف على المتقدمين لورشة الإلقاء بالدورة 18 من المهرجان القومي للمسرح

بوستر المهرجان القومي
بوستر المهرجان القومي للمسرح، فيتو

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء المتقدمين للمشاركة في ورشة الإلقاء والتي يقدمها الدكتور جهاد أبو العينين ضمن فعاليات دورة العام الحالي 2025. 

ورشة الإلقاء بالمهرجان القومي للمسرح المصري 

وجاءت أسماء المتقدمين للورشة كالتالي: 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وكانت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصريبرئاسة الفنان محمد رياض، قد أعلنت في وقت سابق أن الدورة الثامنة عشرة، التي تنظمها وزارة الثقافة  برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ستشهد لأول مرة خروج فعاليات المهرجان إلى محافظات مصر المختلفة، تطبيقًا لشعار الدورة الحالية "المهرجان في كل مصر".

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى كسر مركزية الفعل الثقافي وتقديم المسرح كحق أصيل لكل مواطن مصري، من خلال الوصول إلى أماكن لم تكن تحظى سابقًا بفرص متكافئة في الاستفادة من الفعاليات الثقافية الكبرى، وتتعاون إدارة المهرجان مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. 

وتم اختيار أربع محافظات رئيسية لتمثل أقاليم مصر الجغرافية، هي: محافظة أسيوط ممثلة للوجه القبلي، ومحافظة الإسكندرية ممثلة للوجه البحري، ومدينة طنطا بمحافظة الغربية ممثلة لوسط الدلتا، ومحافظة بورسعيد ممثلة لإقليم القناة، وتنطلق هذه الفعاليات قبل بدء المهرجان رسميًا في القاهرة.

وتتضمن تقديم العروض المسرحية الفائزة في الدورة السابعة عشرة، إلى جانب إقامة ورش فنية متخصصة، وندوات نقدية، وماستر كلاس مع نخبة من المخرجين والفنانين، في إطار برنامج فني وتوعوي متكامل.

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المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح الدكتور جهاد أبو العينين ورشة الإلقاء

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