الخميس 29 مايو 2025
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ثقافة وفنون

1745 متقدما لورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 18

المهرجان القومي للمسرح،
المهرجان القومي للمسرح، فيتو

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري قائمة المتقدمين لاختبارات الأداء في ورشة التمثيل التي تُشرف عليها الدكتورة سماح السعيد، ضمن برنامج الورش الفنية للدورة الثامنة عشرة من المهرجان.

ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح 

وتقدم للورشة 1745 متدربا ومتدربة من مختلف أنحاء الجمهورية، وبعد فحص جميع الطلبات، فيما اختار المهرجان القائمة التالية لحضور اختبارات الأداء.

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