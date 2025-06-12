الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية (صور)

كنترول الشهادة الاعدادية
كنترول الشهادة الاعدادية

تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الخميس، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق الطلاب، ورصد الدرجات بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق والحامول، والتقى بالمصححين لكل المواد، ووجهم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.


جاء ذلك بحضور هاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزي رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، مصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة، وفرج رياض، مدير إدارة شؤون الطلبة.



يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة،  وجاري تصحيح الأوراق ب 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول، قطاع كفر الشيخ، ويشمل  5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي"، وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية" إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4  إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية امتحانات الفصل الدراسي الثاني كنترول الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يستقبل أعضاء كنترول الشهادة الابتدائية (صور)

الأكثر قراءة

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام بشأن بطولة كأس العالم للأندية

القوانين لازم تتغير، ساويرس يوجه رسالة بشأن حبس شباب أنقذوا مصابين في حوادث طرق

الذهب في زمن العواصف، ارتفاع جديد بجميع العيارات

ثار بشكل مرعب، ارتفاع حمم بركان هاواي لأكثر من 100 متر وأمريكا تحذر (فيديو)

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

موعد إعلان صفقة الأهلي الجديدة لتدعيم الدفاع

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء رمى الجمرات وحكمته وحكم التكبير خلاله

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير في القريب

حكماء المسلمين: حماية الأطفال من الاستغلال والمعاناة واجب شرعي وأخلاقي وإنساني

المزيد
الجريدة الرسمية