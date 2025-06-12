وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية (صور)

تفقد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ اليوم الخميس، أعمال كنترول الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بمدرسة الوحدة العربية التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح أوراق الطلاب، ورصد الدرجات بقطاعات شرق كفر الشيخ، ودسوق والحامول، والتقى بالمصححين لكل المواد، ووجهم بالتأني والدقة في عملية رصد الدرجات، لينال كل طالب حقه، محذرًا من الوقوع في الأخطاء وبخس الطلاب حقوقهم.



جاء ذلك بحضور هاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزي رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسؤول قواعد البيانات المركزية، مصباح عسكر، مدير إدارة المتابعة، وفرج رياض، مدير إدارة شؤون الطلبة.





يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجاري تصحيح الأوراق ب 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول، قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي"، وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية" إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.