إحالة سائق سيارة نقل دهس شابا بالطالبية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بإحالة سائق سيارة نقل دهس شابا خلال عبوره الطريق بالطالبية، للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بشاب على طريق بالطالبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل مسرعة يقودها أحد الأشخاص بشاب خلال عبوره الطريق ما أسفر عن مصرعه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على السائق المتسبب في الحادث، والتحفظ على السيارة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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