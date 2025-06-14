الأحد 15 يونيو 2025
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد استراحات مراقبي الثانوية العامة

من داخل استراحات
من داخل استراحات مراقبي الثانوية العامة بكفرالشيخ

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددا من استراحات الثانوية العامة، للاطمئنان على توفير كل احتياجات رؤساء اللجان والمراقبين، والالتقاء بهم والاستماع لهم، والاستجابة لمطالبهم، موجها الشكر لهم، على مشاركتهم في أعمال الثانوية العامة.

وتفقد وكيل الوزارة استراحة الوحدة العربية  التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، في إطار متابعة الاستراحات والاطمئنان على راحة المقيمين بالاستراحات رافقه في الزيارة، هاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

ووجه وكيل الوزارة مشرفي الاستراحات بتذليل أي عقبات على وجه السرعة، لتوفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المشاركين في أعمال الثانوية العامة.

قال الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جرى تجهيز 24 استراحات ثانوية عامة، منهم 12 استراحة للرجال، و12 استراحة للسيدات، بـ12 إدارة تعليمية، وتم اختيار المدارس القريبة من اللجان ومن الاسواق، لإتاحة فرصة شراء المشارك فى الامتحانات لاحتياجاته من الأسواق، كهربائية.

وأضاف جودة، تم توفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين اللازمة والملايات، وفرش بعض الأرضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.

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ادارة شرق كفر الشيخ التعليمية استراحات مراقبي الثانوية العامة التربية والتعليم بكفر الشيخ

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