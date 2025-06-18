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أخبار مصر

رئيس "جودة التعليم": ندعم كافة أوجه التعاون مع الهيئات المماثلة

لقاء رئيسي هيئة جودة
لقاء رئيسي هيئة جودة التعليم المصرية والليبية
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استقبل الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد صباح اليوم، وفدا من قيادات الهيئة الليبية لضمان جودة التعليم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية برئاسة الدكتور إبراهيم علي الظهيري، مدير عام الهيئة، ويرافقه الدكتور عبد الناصر عمران جبريل - مدير إدارة التعاون الدولي. 

لقاء رئيسا هيئة جودة التعليم المصرية والليبية
لقاء رئيسا هيئة جودة التعليم المصرية والليبية

وحضر الاجتماع الدكتورة نادية بدراوي, رئيس الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، بالمركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة،

تعاون بين هيئات ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي 

وبحث الجانبان سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات بين هيئات ضمان الجودة والاعتماد ومؤسسات التعليم العالي في مصر والدول العربية، وذلك تمهيدًا لعقد اتفاقية تفاهم بين تعزيزًا للتعاون المشترك.

جدير بالذكر أن منظمة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي (ANQAHE)، منظمة غير حكومية - غير ربحية، تهدف إلى ضمان وتعزيز الجودة في مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية؛ وتعزيز التعاون بين هيئات أو منظمات ضمان الجودة المماثلة في المنطقة العربية وغيرها من منظمات ضمان الجودة الإقليمية والدولية.

وفي ختام الاجتماع أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن اهتمام الهيئة بدعم كل أوجه التعاون مع كافة الهيئات المماثلة عربيا واقليما ودوليا، مؤكدا أن التعاون المثمر في مجالات التعليم المختلفة بين مصر والدول الشقيقة والصديقة  - خاصة ما يتعلق منها بجودة التعليم -  هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل متطور لنا جميعا.

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