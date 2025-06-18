افتتاح عيادة متخصصة لجراحات مناظير الركبة والكتف بمستشفى طنطا العام

افتتحت مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية عيادة جديدة متخصصة في جراحات مناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب.

جاء ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وبإشراف الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وجاء افتتاح العيادة في إطار التوسع في الخدمات الطبية الدقيقة التي تستهدف دعم المرضى وتقديم أفضل سبل العلاج على يد نخبة من الأطباء المتخصصين، حيث تضم العيادة نخبة من كبار الاستشاريين في هذا المجال، وهما “الدكتور أحمد إبراهيم الصواف والدكتور محمد فتحي غنيم”

وتشمل خدمات العيادة: التشخيص الدقيق لحالات الركبة والكتف باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات وإجراء جراحات الرباط الصليبي والغضروف الهلالي وإصلاح تقوس الركبة وعلاج الخلع المتكرر للركبة والكتف، وترقيع الغضاريف، وإزالة الأورام باستخدام المنظار الجراحي وجراحات أوتار الكتف، وعلاج حالات الكتف المتجمد والمتيبس.

ومواعيد العيادة الأسبوعية هي: كل يوم أربعاء من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.