طرح فيلم "الشاطر" لـ"أمير كرارة وهنا الزاهد" 10 يوليو المقبل

انتهى فريق عمل فيلم "الشاطر" من تصوير المشاهد الخارجية بإحدى الدول الأوروبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض بالسينمات في مصر والعالم العربي يوم 10 يوليو المقبل، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني "محمد الشريف".

فيلم الشاطر

وكان المخرج أحمد الجندي قد بدأ عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025، وذلك عقب انتهاء تصوير مشاهد الفيلم.

يشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه.



وكان الفنان أمير كرارة قد نشر مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الإستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

من ناحية أخرى يستعد المنتج محمد الشريف لطرح أحدث أعماله السينمائية بعنوان "أوسكار عودة الماموث"، بالشراكة مع تريند، بعد أن قدم خلال السنوات الخمس الماضية مجموعة من الأفلام الناجحة أبرزها فيلم “ماكو”، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا أثناء عرضه.

وبدأ فريق عمل الفيلم العالمي "أوسكار عودة الماموث" عمليات الجرافيك الخاصة بالعمل، بعد أن تقرر طرح الفيلم في دور العرض خلال صيف 2025، مع خطط لعرضه في دور السينما العالمية، ما يجعله خطوة غير مسبوقة في صناعة السينما المصرية والعربية.



يشار إلى أن “أوسكار - عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، الطفلة ليا سويدان، وأحمد البايض.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "أوسكار عودة الماموث" قد طرحت في وقت سابق الإعلان الرسمي الأول له، والذي عكس لمحات مشوقة من الفيلم الذي يجمع بين المؤثرات البصرية المتطورة، مشاهد الدراما المؤثرة، لحظات الأكشن المثيرة، وجرعات من الكوميديا التي تجعل من الفيلم تجربة عائلية استثنائية تناسب جميع الأعمار، حيث يتضمن الإعلان عودة مخلوقات عملاقة منقرضة تجوب شوارع المدينة، إلى جانب مطاردات مثيرة وصراعات ملحمية توحي بفيلم مميز يتجاوز التوقعات.

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