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رياضة

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بالميراس بكأس العالم للأندية

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

كأس العالم للأندية، يختتم الفريق الأول للنادي الأهلي، تدريباته استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في ثاني مباريات الأحمر بكأس العالم للأندية.

 

 أقيمت أولى تدريبات الأهلي أمس  على ملعب مدرسة بينجري في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت أمريكا (7:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

وقاد التدريبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو الذي حرص على إقامة المران في نفس توقيت مباراة بالميراس المقررة لها غدا  الخميس على ملعب ميتلايف في نيويورك لتأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية وظروف المباراة.

 

فيما قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، غاب عن مران الفريق اليوم، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في مواجهة إنتر ميامي.

 

وأضاف أن كوكا اكتفى أمس بالتدريب في الجيم، ولم يشارك في المران الجماعي اليوم، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأوضح أن الجهاز الفني فضل عدم مشاركته في المران خوفًا من تفاقم الإصابة، وسوف يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

 

وكان الأهلي افتتح مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

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