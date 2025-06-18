التفاصيل الكاملة لفضيحة المنتج الهوليودي الشهير تايلر بيري

رفع الممثل والمخرج والمنتج الهوليودي الشهير، تايلر بيري دعوى قضائية مضادة ضد الممثل الشاب ديريك ديكسون.

قضايا متبادلة بين تيري بيري وديريك ديكسون

وطالب تيري في الدعوى القضائية، بتعويض قدره 260 مليون دولار، بسبب اعتداء جنسي مزعوم من قِبل ديريك ديكسون، ممثل مسلسل "ذا أوفال"، والذي رفع دعوى قضائية ضد بيري، زعم فيها أنه التقى بالمخرج والمنتج الشهير في فعالية عام 2019، وأن تايلر اختاره من بين الحشد وطلب رقم هاتفه، ملمّحًا إلى أنه قد يكون لديه دور له.

يقول ديريك في دعواه القضائية، إن تايلر عرض عليه دورًا صغيرًا في حلقتين من مسلسل "روثلس"، ثم في يناير 2020، دعاه بيري إلى منزله في أتلانتا، فقبل الدعوة، على أمل بناء صداقة تُفضي إلى المزيد من التمثيل، ولكن، وفقًا للدعوى، أثناء وجوده هناك، أفرط ديريك في الشرب، وانتهى به الأمر بالنوم في غرفة الضيوف.

ليزعم ديريك، أن تايلر دخل معه في السرير، وبدأ يلمس فخذيه - وزعم أنه رفض التحرش في تلك الليلة وغادر المنزل، إلا أن تايلر ظل مهتمًا به.

وأضاف ديريك، أنه بعد ذلك بوقت قصير، إنه حصل على دور ديل في مسلسل "البيضاوي"، لكنه يزعم أنه في تلك الفترة تقريبًا بدأ تايلر بإرسال رسائل نصية ذات إيحاءات جنسية، بما في ذلك سؤاله عن ميول درو الجنسية، وإخباره بأنه يمارس الجنس مع رجال.

ويقول: إن تايلر، دعاه مرة أخرى إلى مدينة أتلانتا في وقت لاحق من عام ٢٠٢٠، وبدأ محادثة مشحونة جنسيًا مثل سؤاله عما إذا كان "يحب الجنس العنيف"، ثم أمسك ديريك من حلقه قائلًا: "انظر إلى مدى حماسك"، موضحا انه حينها دفع تايلر بعيدًا، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

وتتضمن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل ديريك، سنوات من الرسائل النصية التي يُزعم أنها متبادلة بين الرجلين، معظم الرسائل التي يُزعم أن تايلر أرسلها تحمل إيحاءات جنسية، على سبيل المثال، تقول إحداها: "لن يذهب أي رجل مستقيم معك في نزهة أو يُعدّ لك العشاء إلا إذا أراد ممارسة الجنس معك.. سأمارس الجنس معك".

ويقاضي ديرك ديكسون شركة الإنتاج أيضا التي يمتلكها تايلر، بتهمة المعاملة بالمثل، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والاعتداء الجنسي، والضرب، ويسعى للحصول على تعويضات بقيمة 260 مليون دولار.

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