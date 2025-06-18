أبو ريدة يزور بعثة الأهلي في نيوجيرسي قبل لقاء بالميراس

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة بعثة الأهلي بمقر إقامتها في مدينة نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمساندة الفريق خلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥.

وكان في استقباله المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، رئيس البعثة، وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة، وجمال جبر مدير الإعلام، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة.

وأكد أبو ريدة خلال الزيارة على دعمه الكامل للأهلي ممثل الكرة المصرية والإفريقية، مشددًا على ثقته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين لتقديم عروض قوية تليق باسم النادي ومكانته الكبيرة على الصعيدين القاري والعالمي.

من جانبه وجه المهندس خالد مرتجي الشكر لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على زيارته ودعمه للفريق، مؤكدًا على أن هذه اللفتة تعكس التكاتف بين مؤسسات الرياضة المصرية، ودور اتحاد كرة القدم الإيجابي في دعم الأندية بالمحافل الدولية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام فريق بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وكان الأهلي افتتح مواجهته أمام إنتر ميامي الأمريكي، على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.



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